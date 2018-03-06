В Чебоксарах пенсионерка забрала из садика чужую правнучку
В Чебоксарах пенсионерка привела из садика чужого ребенка. Во время пребывания в гостях девочка успела поужинать, поиграла с собакой и накрасила губы обнаруженной в косметичке помадой.
Бабушка отметила, что её внучка забыла имя питомца, однако долго не замечала подмены. Только спустя продолжительное время она надела очки и поняла, что случилось. Когда в детсад пришла мать «похищенного» ребенка, учреждение начало вести поиски девочки.
В учреждение приехала полиция, а после на такси возвратилась пенсионерка с чужим ребёнком. Обрадованная возвращением дочки женщина попросила завершить проверку. Случай посчитали недоразумением, однако полиция сообщила о случившемся в Минобразование Чувашии.
Бабушка отметила, что её внучка забыла имя питомца, однако долго не замечала подмены. Только спустя продолжительное время она надела очки и поняла, что случилось. Когда в детсад пришла мать «похищенного» ребенка, учреждение начало вести поиски девочки.
В учреждение приехала полиция, а после на такси возвратилась пенсионерка с чужим ребёнком. Обрадованная возвращением дочки женщина попросила завершить проверку. Случай посчитали недоразумением, однако полиция сообщила о случившемся в Минобразование Чувашии.
Автор: Валерий Антонов