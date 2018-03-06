Марина Мексика из "Дома-2" рассказала о съемках клипа Алексеем Воробьевым
Марина Мексика опубликовала на собственной странице анонс «горячего» клипа Алексея Воробьева. К публикации она прикрепила совместное фото. Сама участница «Дома-2» показана в достаточно откровенном наряде.
«Вчера BOSS Алексей Воробьев и “Френды” отсняли горяченький клип на очень крутой трек #яхочулюбви. Все с нетерпением ждём)))», - сообщила Марина Мексика в комментарии.
Пользователи в комментариях отметили, что лицо девушки на фото выглядит неестественно. Некоторые посчитали источником проблемы ракурс, при котором нос стал смотреться необычно.
Отметим, что ранее Марина Мексика провела еще одну пластическую операцию на лице. Это была именно корректировка формы носа. Также стало известно, что во время съемок дебютного клипа участница проекта «Дом-2» травмировала ногу.
«Вчера BOSS Алексей Воробьев и “Френды” отсняли горяченький клип на очень крутой трек #яхочулюбви. Все с нетерпением ждём)))», - сообщила Марина Мексика в комментарии.
Пользователи в комментариях отметили, что лицо девушки на фото выглядит неестественно. Некоторые посчитали источником проблемы ракурс, при котором нос стал смотреться необычно.
Отметим, что ранее Марина Мексика провела еще одну пластическую операцию на лице. Это была именно корректировка формы носа. Также стало известно, что во время съемок дебютного клипа участница проекта «Дом-2» травмировала ногу.
Автор: Валерий Антонов