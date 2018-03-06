В Москве пробки достигли 9 баллов
В Москве пробки достигли значения в 9 баллов. Соответствующие данные предоставил сервис «Яндекс.Пробки».
Отмечается, что ситуация фиксирована на 18:30 МСК. Сложности в движении транспорта зарегистрировали на ряде участков МКАД, а также Садовом кольце и ТТК.
Ранее эксперты сообщили, что в Москве март будет наиболее морозным с начала 21 века. Показания термометров могут опуститься ниже отметки в 20 градусов со знаком минус.
Отмечается, что ситуация фиксирована на 18:30 МСК. Сложности в движении транспорта зарегистрировали на ряде участков МКАД, а также Садовом кольце и ТТК.
Ранее эксперты сообщили, что в Москве март будет наиболее морозным с начала 21 века. Показания термометров могут опуститься ниже отметки в 20 градусов со знаком минус.
Автор: Валерий Антонов