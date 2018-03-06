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В России Caviar разработала дизайн iPhone с ядерной ракетой
Бренд Caviar в России разработал дизайн iPhone с присутствием изображения ядерной ракеты, расположенного на задней панели. Согласно заявлению производителя, таким способом он откликнулся на призыв российского президента о разработке версий названия устройства.

В России Caviar разработала дизайн iPhone с ядерной ракетой


На днях Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию отметил некоторые достижения в области вооружения. Также им была продемонстрирована крылатая ядерная ракета с неограниченной дальностью. При этом президент предложил инициативу с подходящим для установки названием. На идею Путина оперативно отозвались создатели бренда Caviar, отправив шесть вариаций наименований. При этом ими был разработан дизайн iPhone с фотоизображением новинки.

На сайте Минобороны РФ каждый имеет возможность назвать крылатую ядерную ракету. Эксперты при изготовлении задействовали композитный камень «Космос», закаленный титановыми и золотыми элементами. Совместно они отображают небесный свод. При этом заднюю панель украшает портрет российского главы.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 21:46
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