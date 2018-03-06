В Риге обрушился знаменитый Вантовый мост
Знаменитый Вантовый мост в частичной форме обрушился в Риге. В связи с этим местная достопримечательность временно закрыта для пешеходов.
Эксперты прокомментировали ситуацию, пояснив, что причиной обрушения послужили сильные морозы, свирепствующие в этих краях в последнее время. Это, в свою очередь, спровоцировало отделение железобетонного блока, удерживающего боковые перила ступенек, прямо на лестницу. Сообщается, что на данный момент не получено официальное заключение Бюро стройконтроля. При этом, согласно экспертной оценке, туристов не допустят на Вантовый мост до его полного восстановления. Специалисты, в частности, рекомендуют полную замену всех ржавых винтов, подверженные негативному воздействию воды.
Мост был официально открыт в 1981 году. Он предусматривает 4 полосы автодвижения с двумя тротуарами для пешеходов. Длина конструкции достигает 553 метра, а ширина — около 29.
Эксперты прокомментировали ситуацию, пояснив, что причиной обрушения послужили сильные морозы, свирепствующие в этих краях в последнее время. Это, в свою очередь, спровоцировало отделение железобетонного блока, удерживающего боковые перила ступенек, прямо на лестницу. Сообщается, что на данный момент не получено официальное заключение Бюро стройконтроля. При этом, согласно экспертной оценке, туристов не допустят на Вантовый мост до его полного восстановления. Специалисты, в частности, рекомендуют полную замену всех ржавых винтов, подверженные негативному воздействию воды.
Мост был официально открыт в 1981 году. Он предусматривает 4 полосы автодвижения с двумя тротуарами для пешеходов. Длина конструкции достигает 553 метра, а ширина — около 29.
Автор: Сёмина Виктория