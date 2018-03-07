Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018
exclusive / Наука

Ученые воспроизвели создание «строительных блоков» жизни в космосе
Ученые воспроизвели в лаборатории химические стадии создания «строительных блоков» жизни. Речь идет о появлении сложных углеводородов в космическом пространстве. Эксперты показали методы формирования двумерных наноструктур в пространстве смеси из нагретых газов.

Ученые воспроизвели создание «строительных блоков» жизни в космосе


Последнее исследование, в рамках которого были представлены эксперименты Лоуренса Беркли из Лаборатории Беркли способно помочь в объяснении ситуации наличия пирена в отдельных метеоритах.

«Мы уверены, что часть первых углеродных структур эволюционировали на просторах Вселенной. Начиная от простых газов, можно создавать одномерные и двумерные химические структуры. Сам пирен может вызвать формирование двумерного графена. Оттуда вы способны добраться непосредственно до графита, а дальше - начинается эволюция намного более сложной химии», - отметил Мусахид Ахмед, специалист из отдела химнаук Лаборатории Беркли.

Исследователи выявили, что аналогичные процессы взаимодействия имеют место при сжигании топлива в ДВС транспортных средств. Последнее изыскание берет за основу более ранние труды, анализировавшие углеводороды с меньшими размерами молекулярных колец. Их можно было увидеть в космосе. Взаимодействие астрономов и химиков поможет осознать историю образования химических предшественников жизни на просторах Вселенной.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 04:01
Читайте также
Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд
Алина Кабаева скрыла фигуру на соревнованиях в
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической
В Генштабе Украины сообщили о возможности старта
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам
Великобритания поддержала продление санкций
Путин не исключил, что роботы могут заменить
Порошенко продлил санкции против четырех банков
Порошенко назвал санкции против России
Эксперт оценил заявление о завершении газового
Украина возглавила список импортёров крымской
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов
Добавление комментария
Последние новости
07.03, 11:47 Стали известны дата и место презентации смартфона Xiaomi
07.03, 11:41 В массовом ДТП в Ростове столкнулись порядка 50
07.03, 11:35 В четверг в одну линию выстроятся Луна и четыре планеты
07.03, 11:30 Звезда сериала "Дневники вампира" потеряла ребёнка
07.03, 11:29 В Прикамье 10 лет насиловавший в подъездах детей мужчина
07.03, 11:26 На автосалоне в Женеве представили серийный летающий
07.03, 11:21 Vivo X21 может получить сканер отпечатков пальцев
07.03, 11:12 В Воронежской области пенсионер с ножом попытался
07.03, 11:12 Ани Лорак опубликовала трогательную фотографию с мамой и
07.03, 11:01 Компания Kia показала дизайн седана Quoris нового
07.03, 11:01 Полуобнаженная Ольга Бузова через окно “засветила”
07.03, 10:54 В Киеве у метро взорвались две гранаты
07.03, 10:52 Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд рублей
07.03, 10:38 В Уфе автоледи на иномарке протаранила электроопору
07.03, 10:29 "Земля расколется": Появилась новая версия расшифровки
07.03, 10:17 В Челябинске злоумышленники убили пенсионерку с сыном
07.03, 10:10 Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под
07.03, 09:46 Учёные: Астрономические диски могут описывать формулу
07.03, 09:33 Повредившая ногу Ольга Бузова приедет в Липецк делать МРТ
07.03, 09:30 У Эвелины Бледанс появился богатый жених