Ученые воспроизвели создание «строительных блоков» жизни в космосе
Ученые воспроизвели в лаборатории химические стадии создания «строительных блоков» жизни. Речь идет о появлении сложных углеводородов в космическом пространстве. Эксперты показали методы формирования двумерных наноструктур в пространстве смеси из нагретых газов.
Последнее исследование, в рамках которого были представлены эксперименты Лоуренса Беркли из Лаборатории Беркли способно помочь в объяснении ситуации наличия пирена в отдельных метеоритах.
«Мы уверены, что часть первых углеродных структур эволюционировали на просторах Вселенной. Начиная от простых газов, можно создавать одномерные и двумерные химические структуры. Сам пирен может вызвать формирование двумерного графена. Оттуда вы способны добраться непосредственно до графита, а дальше - начинается эволюция намного более сложной химии», - отметил Мусахид Ахмед, специалист из отдела химнаук Лаборатории Беркли.
Исследователи выявили, что аналогичные процессы взаимодействия имеют место при сжигании топлива в ДВС транспортных средств. Последнее изыскание берет за основу более ранние труды, анализировавшие углеводороды с меньшими размерами молекулярных колец. Их можно было увидеть в космосе. Взаимодействие астрономов и химиков поможет осознать историю образования химических предшественников жизни на просторах Вселенной.
Последнее исследование, в рамках которого были представлены эксперименты Лоуренса Беркли из Лаборатории Беркли способно помочь в объяснении ситуации наличия пирена в отдельных метеоритах.
«Мы уверены, что часть первых углеродных структур эволюционировали на просторах Вселенной. Начиная от простых газов, можно создавать одномерные и двумерные химические структуры. Сам пирен может вызвать формирование двумерного графена. Оттуда вы способны добраться непосредственно до графита, а дальше - начинается эволюция намного более сложной химии», - отметил Мусахид Ахмед, специалист из отдела химнаук Лаборатории Беркли.
Исследователи выявили, что аналогичные процессы взаимодействия имеют место при сжигании топлива в ДВС транспортных средств. Последнее изыскание берет за основу более ранние труды, анализировавшие углеводороды с меньшими размерами молекулярных колец. Их можно было увидеть в космосе. Взаимодействие астрономов и химиков поможет осознать историю образования химических предшественников жизни на просторах Вселенной.
Автор: Валерий Антонов