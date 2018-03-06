Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял вину на себя
Сбитый кортежем Петра Порошенко в центре Киева мужчина пенсионного возраста взял на себя всю вину за произошедшее. По словам пешехода, он сам нарушил ПДД, что и стало причиной ДТП.
Инцидент прокомментировал глава МВД Арсен Аваков. В настоящий момент пострадавший пенсионер восстанавливается после операции. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести. Видеозапись ДТП появилась в Сети на канале Youtube. Ролик показывает, как одна из черных иномарок из президентского кортежа на скорости сбивает пожилого мужчину, пытавшегося перейти дорогу на пешеходном переходе.
Инцидент вызвал волну возмущенных комментариев интернет-пользователей. Так, многие считают, что сбитый пешеход не виноват.
Инцидент прокомментировал глава МВД Арсен Аваков. В настоящий момент пострадавший пенсионер восстанавливается после операции. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести. Видеозапись ДТП появилась в Сети на канале Youtube. Ролик показывает, как одна из черных иномарок из президентского кортежа на скорости сбивает пожилого мужчину, пытавшегося перейти дорогу на пешеходном переходе.
Инцидент вызвал волну возмущенных комментариев интернет-пользователей. Так, многие считают, что сбитый пешеход не виноват.
Автор: Сёмина Виктория