В Генштабе Украины сообщили о возможности старта новой военной операции на Донбассе
В рамках утвержденного закона о проведении реинтеграции Донбасса, власти Украины могут развернуть на территории региона новую военную операцию. Соответствующие данные предоставил офицер Генштаба ВСУ Юрий Бобров.
Он подчеркнул, что АТО и новые боевые действия не являются взаимоисключающими.
«Стоит отделять понятие антитеррористической операции, поскольку она предусматривается законом в рамках меры по борьбы с терроризмом... Она была начата в 2014-м году», — цитируют Боброва СМИ.
Представитель Генштаба Украины отметил, что решение касательно продления либо прекращении операции станет утверждать СБУ. При этом украинское командование вынесло решение по кандидатуре командующего новой операцией, которая в самое ближайшее время, вероятно, будет утверждена президентом Петром Порошенко.
Он подчеркнул, что АТО и новые боевые действия не являются взаимоисключающими.
«Стоит отделять понятие антитеррористической операции, поскольку она предусматривается законом в рамках меры по борьбы с терроризмом... Она была начата в 2014-м году», — цитируют Боброва СМИ.
Представитель Генштаба Украины отметил, что решение касательно продления либо прекращении операции станет утверждать СБУ. При этом украинское командование вынесло решение по кандидатуре командующего новой операцией, которая в самое ближайшее время, вероятно, будет утверждена президентом Петром Порошенко.
Автор: Валерий Антонов