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Поргина приедет с онкобольным Караченцовым в Санкт-Петербург посмотреть на его "любовницу"
Поргина посетит с онкобольным Караченцовым Санкт-Петербург. Помимо интереса к балету у неё возникло желание посмотреть на Елену Дмитриеву, заявившую, что у неё был роман со знаменитым актером.

Поргина приедет с онкобольным Караченцовым в Санкт-Петербург посмотреть на его "любовницу"


Экс-балерина во время общения с журналистами отметила, что якобы в течение 23 лет оставалась второй супругой артиста. Якобы Караченцов предлагал ей обвенчаться, однако женатым подобного разрешения не могли дать. Людмила Поргина наличие у супруга любовницы отрицает.

«Это глупость... Сейчас уже что угодно можно говорить», - отметила жена актёра.

Она отметила, что на слова о некой любовнице Караченцов покрутил пальцем у виска. В Санкт-Петербург пара приедет 9 марта. Там Поргина посетит Мариинский дворец. Стоит отметить, что Николай Караченцов лечится от онкозаболевания легких. Он прошел 6 сеансов химиотерапии. Медики сообщили об уменьшении опухоли. Для окончательной её ликвидации понадобится работа с установкой гамма-лучей. Наибольший опыт подобных операций на сегодня имеется в Израиле.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 06:00
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