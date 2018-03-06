Житель Владикавказа убил отца-ветерана
Житель Владикавказа найден мёртвым после убийства отца-ветерана. Трагедия произошла на территории одного из частных домостроений на улице Серобабова.
Ветеран Великой Отечественной войны обнаружен мёртвым с признаками насильственной смерти на теле. Согласно версии следствия, убить 93-летнего мужчину мог его сын. Тело последнего нашли в иной части дома.
«По факту случившегося СК РФ в Северной Осетии открыл уголовное дело. Реализуются требуемые следственные мероприятия, которые должны помочь в установлении картины происшествия», — дали комментарий представители следственных органов.
Ветеран Великой Отечественной войны обнаружен мёртвым с признаками насильственной смерти на теле. Согласно версии следствия, убить 93-летнего мужчину мог его сын. Тело последнего нашли в иной части дома.
«По факту случившегося СК РФ в Северной Осетии открыл уголовное дело. Реализуются требуемые следственные мероприятия, которые должны помочь в установлении картины происшествия», — дали комментарий представители следственных органов.
Автор: Валерий Антонов