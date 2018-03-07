Никита Пресняков устал от критики фанатов и закрыл свой аккаунт
Музыкант Никита Пресняков закрыл свой аккаунт в Instagram, объяснив поступок частой критикой со стороны подписчиков своих звездных родственников. Певец заявил, что его не стоит причислять к их «тусовке», так как у него свои суждения и мысли.
В последнем откровенном посте, появившемся в Instagram-микроблоге внука Аллы Пугачевой, он обратился к почитателям таланта членов его знаменитой семьи. Часто в контенте, отметил Никита Пресняков, он использует нецензурную лексику или публикует свои размышления, которые не все могут понять. Певец не хочет никого обижать, но не желает, чтобы в его жизнь вмешивались посторонние и давали советы, как себя вести.
Он увлекается субкультурой и альтернативной музыкой и не раз признавался, что не воспринимает «попсу». «Накипело!» - добавил Пресняков и закрыл аккаунт.
По мнению пользователей, певец не выдержал критики фанатов, забросавших его и молодую супругу едкими замечаниями по поводу их семейной жизни. Некоторые фолловеры отмечали, что Алена Краснова много времени проводит на светских тусовках, а не рядом с мужем, поэтому их развод «не за горами».
Ранее Никита Пресняков обвинил Ольгу Бузову в накрутке загрузок в iTunes.
В последнем откровенном посте, появившемся в Instagram-микроблоге внука Аллы Пугачевой, он обратился к почитателям таланта членов его знаменитой семьи. Часто в контенте, отметил Никита Пресняков, он использует нецензурную лексику или публикует свои размышления, которые не все могут понять. Певец не хочет никого обижать, но не желает, чтобы в его жизнь вмешивались посторонние и давали советы, как себя вести.
Он увлекается субкультурой и альтернативной музыкой и не раз признавался, что не воспринимает «попсу». «Накипело!» - добавил Пресняков и закрыл аккаунт.
По мнению пользователей, певец не выдержал критики фанатов, забросавших его и молодую супругу едкими замечаниями по поводу их семейной жизни. Некоторые фолловеры отмечали, что Алена Краснова много времени проводит на светских тусовках, а не рядом с мужем, поэтому их развод «не за горами».
Ранее Никита Пресняков обвинил Ольгу Бузову в накрутке загрузок в iTunes.
Автор: Ева Вит