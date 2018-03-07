Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Никита Пресняков устал от критики фанатов и закрыл свой аккаунт
Музыкант Никита Пресняков закрыл свой аккаунт в Instagram, объяснив поступок частой критикой со стороны подписчиков своих звездных родственников. Певец заявил, что его не стоит причислять к их «тусовке», так как у него свои суждения и мысли.

Никита Пресняков устал от критики фанатов и закрыл свой аккаунт


В последнем откровенном посте, появившемся в Instagram-микроблоге внука Аллы Пугачевой, он обратился к почитателям таланта членов его знаменитой семьи. Часто в контенте, отметил Никита Пресняков, он использует нецензурную лексику или публикует свои размышления, которые не все могут понять. Певец не хочет никого обижать, но не желает, чтобы в его жизнь вмешивались посторонние и давали советы, как себя вести.
Он увлекается субкультурой и альтернативной музыкой и не раз признавался, что не воспринимает «попсу». «Накипело!» - добавил Пресняков и закрыл аккаунт.

По мнению пользователей, певец не выдержал критики фанатов, забросавших его и молодую супругу едкими замечаниями по поводу их семейной жизни. Некоторые фолловеры отмечали, что Алена Краснова много времени проводит на светских тусовках, а не рядом с мужем, поэтому их развод «не за горами».

Ранее Никита Пресняков обвинил Ольгу Бузову в накрутке загрузок в iTunes.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 07:01
Читайте также
Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд
Алина Кабаева скрыла фигуру на соревнованиях в
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической
В Генштабе Украины сообщили о возможности старта
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам
Великобритания поддержала продление санкций
Путин не исключил, что роботы могут заменить
Порошенко продлил санкции против четырех банков
Порошенко назвал санкции против России
Эксперт оценил заявление о завершении газового
Украина возглавила список импортёров крымской
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов
Добавление комментария
Последние новости
07.03, 11:47 Стали известны дата и место презентации смартфона Xiaomi
07.03, 11:41 В массовом ДТП в Ростове столкнулись порядка 50
07.03, 11:35 В четверг в одну линию выстроятся Луна и четыре планеты
07.03, 11:30 Звезда сериала "Дневники вампира" потеряла ребёнка
07.03, 11:29 В Прикамье 10 лет насиловавший в подъездах детей мужчина
07.03, 11:26 На автосалоне в Женеве представили серийный летающий
07.03, 11:21 Vivo X21 может получить сканер отпечатков пальцев
07.03, 11:12 В Воронежской области пенсионер с ножом попытался
07.03, 11:12 Ани Лорак опубликовала трогательную фотографию с мамой и
07.03, 11:01 Компания Kia показала дизайн седана Quoris нового
07.03, 11:01 Полуобнаженная Ольга Бузова через окно “засветила”
07.03, 10:54 В Киеве у метро взорвались две гранаты
07.03, 10:52 Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд рублей
07.03, 10:38 В Уфе автоледи на иномарке протаранила электроопору
07.03, 10:29 "Земля расколется": Появилась новая версия расшифровки
07.03, 10:17 В Челябинске злоумышленники убили пенсионерку с сыном
07.03, 10:10 Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под
07.03, 09:46 Учёные: Астрономические диски могут описывать формулу
07.03, 09:33 Повредившая ногу Ольга Бузова приедет в Липецк делать МРТ
07.03, 09:30 У Эвелины Бледанс появился богатый жених