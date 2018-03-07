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СМИ: Первая дочь Александра Серова выжила
Первая дочь Александра Серова могла выжить. СМИ сообщают, что нашли очевидцев, которые свидетельствую про отказ артиста от ребёнка, а слова о смерти девочки – ложь. Якобы малышку подготовили к удочерению.

СМИ: Первая дочь Александра Серова выжила


Женщина отмечает, что соответствующие данные получила от подруги. По её словам Серов отказался от дочери, когда заметил отсутствие руки. Музыкант данную информацию утаил от супруги. В студии передачи «Прямой эфир» встретились знакомые певца.

«Он заметил, что девочка без кисти, потом развернулся и тут же написал отказ. Имеется врачебная тайна, они не могли говорить о подобном», - сообщила женщина.

Жене Серова сказали, что девочка скончалась. Редакторы программы занимаются поисками удочеренной девочки, которая может оказаться дочерью знаменитого певца.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 07:29
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