СМИ: Первая дочь Александра Серова выжила
Первая дочь Александра Серова могла выжить. СМИ сообщают, что нашли очевидцев, которые свидетельствую про отказ артиста от ребёнка, а слова о смерти девочки – ложь. Якобы малышку подготовили к удочерению.
Женщина отмечает, что соответствующие данные получила от подруги. По её словам Серов отказался от дочери, когда заметил отсутствие руки. Музыкант данную информацию утаил от супруги. В студии передачи «Прямой эфир» встретились знакомые певца.
«Он заметил, что девочка без кисти, потом развернулся и тут же написал отказ. Имеется врачебная тайна, они не могли говорить о подобном», - сообщила женщина.
Жене Серова сказали, что девочка скончалась. Редакторы программы занимаются поисками удочеренной девочки, которая может оказаться дочерью знаменитого певца.
Женщина отмечает, что соответствующие данные получила от подруги. По её словам Серов отказался от дочери, когда заметил отсутствие руки. Музыкант данную информацию утаил от супруги. В студии передачи «Прямой эфир» встретились знакомые певца.
«Он заметил, что девочка без кисти, потом развернулся и тут же написал отказ. Имеется врачебная тайна, они не могли говорить о подобном», - сообщила женщина.
Жене Серова сказали, что девочка скончалась. Редакторы программы занимаются поисками удочеренной девочки, которая может оказаться дочерью знаменитого певца.
Автор: Валерий Антонов