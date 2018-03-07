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Астрономы обнаружили аккреционный диск вокруг бинарной системы Oph-IRS67AB
Вокруг бинарной системы Oph-IRS67AB был зафиксирован аккреционный диск. Автором исследования выступила датский эксперт Элизабет Артур де ла Вилларму.

Астрономы обнаружили аккреционный диск вокруг бинарной системы Oph-IRS67AB


«Находка оказалась в три раза больше своих стандартных аналогов. Область большой системной плотности, пространственно смещенной с двумя звездами, демонстрирует мощные излучения молекул углеродных цепей», - отметила Вилларму.

Данное излучение, согласно появившейся версии ученых, может быть взаимосвязано с материалами внутренних оболочек, к примеру, с полостью оттока, структурой спиральных рукавов или специальным напылением.

Наблюдение за процессом перехода от молекул углеродных цепей имеют важное значение с целью определения детальной информации относительно более плотной атмосферы. При этом при высоком угловом разрешении возможно совершенное понимание природы околозвездных дисков вокруг каждого источника и объяснение происходящих между ними процессов.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 08:04
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