Астрономы обнаружили аккреционный диск вокруг бинарной системы Oph-IRS67AB
Вокруг бинарной системы Oph-IRS67AB был зафиксирован аккреционный диск. Автором исследования выступила датский эксперт Элизабет Артур де ла Вилларму.
«Находка оказалась в три раза больше своих стандартных аналогов. Область большой системной плотности, пространственно смещенной с двумя звездами, демонстрирует мощные излучения молекул углеродных цепей», - отметила Вилларму.
Данное излучение, согласно появившейся версии ученых, может быть взаимосвязано с материалами внутренних оболочек, к примеру, с полостью оттока, структурой спиральных рукавов или специальным напылением.
Наблюдение за процессом перехода от молекул углеродных цепей имеют важное значение с целью определения детальной информации относительно более плотной атмосферы. При этом при высоком угловом разрешении возможно совершенное понимание природы околозвездных дисков вокруг каждого источника и объяснение происходящих между ними процессов.
«Находка оказалась в три раза больше своих стандартных аналогов. Область большой системной плотности, пространственно смещенной с двумя звездами, демонстрирует мощные излучения молекул углеродных цепей», - отметила Вилларму.
Данное излучение, согласно появившейся версии ученых, может быть взаимосвязано с материалами внутренних оболочек, к примеру, с полостью оттока, структурой спиральных рукавов или специальным напылением.
Наблюдение за процессом перехода от молекул углеродных цепей имеют важное значение с целью определения детальной информации относительно более плотной атмосферы. При этом при высоком угловом разрешении возможно совершенное понимание природы околозвездных дисков вокруг каждого источника и объяснение происходящих между ними процессов.
Автор: Сёмина Виктория