В Сети высмеяли новый стиль группы «Фабрика»
Участницы женского трио «Фабрика» неприятно удивили поклонников выбором нарядов для церемонии вручения премии «Жара-2018». Необычный образ певицам подобрал известный стилист Григорий Бондарев, но его работу раскритиковали интернет-пользователи.
В последнее время фанаты не успевают следить за часто меняющимся имиджем участниц группы «Фабрика», всеми силами старающимися привлечь внимание публики. Недавно в Сети появился пикантный снимок Ирины Тоневой в распахнутом пиджаке, открывающем красный бюстгальтер, Саша Савельева изменила прическу и оттенок волос. Часто артистки наряжаются в нелепые, по мнению пользователей наряды.
На вручении премии «Жара-2018» «фабрикантки» появились в пестрых несочетающихся между собой костюмах. Савельева примерила ярко-красные расклешенные брюки, серый пиджак и темную кепку, Тонева вышла в голубой куртке и клетчатых штанах, дополнив образ белыми полусапожками на высоком каблуке, а Поповой досталась белая футболка, синяя кожаная юбка и высокие черные сапоги.
Образ, созданный Григорием Бондаревым для участниц «Фабрики», не впечатлил фанатов. В Сети раскритиковали пестрые наряды знаменитостей. Однако некоторым яркий стиль певиц очень понравился.
В последнее время фанаты не успевают следить за часто меняющимся имиджем участниц группы «Фабрика», всеми силами старающимися привлечь внимание публики. Недавно в Сети появился пикантный снимок Ирины Тоневой в распахнутом пиджаке, открывающем красный бюстгальтер, Саша Савельева изменила прическу и оттенок волос. Часто артистки наряжаются в нелепые, по мнению пользователей наряды.
На вручении премии «Жара-2018» «фабрикантки» появились в пестрых несочетающихся между собой костюмах. Савельева примерила ярко-красные расклешенные брюки, серый пиджак и темную кепку, Тонева вышла в голубой куртке и клетчатых штанах, дополнив образ белыми полусапожками на высоком каблуке, а Поповой досталась белая футболка, синяя кожаная юбка и высокие черные сапоги.
Образ, созданный Григорием Бондаревым для участниц «Фабрики», не впечатлил фанатов. В Сети раскритиковали пестрые наряды знаменитостей. Однако некоторым яркий стиль певиц очень понравился.
Автор: Ева Вит