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Госпиталь Вишневского преуспел в пластической хирургии и военной медицине
Считается, что пластика лица и тела это звездные прихоти медийных личностей, что бы сохранить молодость, свежесть и с былым видом блестеть на телевизионных экранах.

Но, увы, у пластики есть обратная сторона медали, и к ней прибегают люди, рискующие своей жизнью, потому что это их работа и призвание, что бы исправить физические увечья, полученные на «героической работе», певец Ю. Шевчук назвал их военными.
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической хирургии и военной медицине

Для улучшения методов оказания первой помощи, всем защитникам нашей страны на передовых позициях, на базе Вишневского госпиталя прошла научная конференция с практической частью по реабилитации с протезами, и восстановлению челюстно-лицевой хирургии.

В конференции приняли участие работники Вишневского госпиталя, представители СтАР (Стоматологическая ассоциация России) и ВМедА (Военно-медицинской академии им. Кирова), а также Общероссийской Федерации специалистов по лечению заболеваний органов головы и шеи.

Генерал Есипов занимает должность начальника госпиталя Вишневского, выступил с приветственным словом. Он заявил, что одним из самых важных направлений на данный момент в военной хирургии и медицине является реконструктивная пластика, ведь необходимо не только сохранить жизнь военнослужащих, но, что немаловажно и внешность. Так пострадавший может без психологических проблем легко войти в социум людей без физических дефектов.

Также по теме данной конференции, и ее практической части, присутствовавшим была предоставлена уникальная возможность наблюдения за онлайн трансляцией операции, ее успешно провел профессор Хышов и установил трансскуловые имплантаты.

Госпиталь Вишневского продолжает оставаться ведущим в системе гражданской медицины и одним из лучших лечебных учреждений в пределах Министерства обороны РФ. Коллектив, возглавляемый генералом Есиповым, состоит из не одной дюжины кандидатов и докторов наук в области медицины, все работники высококвалифицированные специалисты.

Автор: Роман
Сегодня, 21:18
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