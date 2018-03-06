Госпиталь Вишневского преуспел в пластической хирургии и военной медицине
Считается, что пластика лица и тела это звездные прихоти медийных личностей, что бы сохранить молодость, свежесть и с былым видом блестеть на телевизионных экранах.
Но, увы, у пластики есть обратная сторона медали, и к ней прибегают люди, рискующие своей жизнью, потому что это их работа и призвание, что бы исправить физические увечья, полученные на «героической работе», певец Ю. Шевчук назвал их военными.
Для улучшения методов оказания первой помощи, всем защитникам нашей страны на передовых позициях, на базе Вишневского госпиталя прошла научная конференция с практической частью по реабилитации с протезами, и восстановлению челюстно-лицевой хирургии.
В конференции приняли участие работники Вишневского госпиталя, представители СтАР (Стоматологическая ассоциация России) и ВМедА (Военно-медицинской академии им. Кирова), а также Общероссийской Федерации специалистов по лечению заболеваний органов головы и шеи.
Генерал Есипов занимает должность начальника госпиталя Вишневского, выступил с приветственным словом. Он заявил, что одним из самых важных направлений на данный момент в военной хирургии и медицине является реконструктивная пластика, ведь необходимо не только сохранить жизнь военнослужащих, но, что немаловажно и внешность. Так пострадавший может без психологических проблем легко войти в социум людей без физических дефектов.
Также по теме данной конференции, и ее практической части, присутствовавшим была предоставлена уникальная возможность наблюдения за онлайн трансляцией операции, ее успешно провел профессор Хышов и установил трансскуловые имплантаты.
Госпиталь Вишневского продолжает оставаться ведущим в системе гражданской медицины и одним из лучших лечебных учреждений в пределах Министерства обороны РФ. Коллектив, возглавляемый генералом Есиповым, состоит из не одной дюжины кандидатов и докторов наук в области медицины, все работники высококвалифицированные специалисты.
Но, увы, у пластики есть обратная сторона медали, и к ней прибегают люди, рискующие своей жизнью, потому что это их работа и призвание, что бы исправить физические увечья, полученные на «героической работе», певец Ю. Шевчук назвал их военными.
Для улучшения методов оказания первой помощи, всем защитникам нашей страны на передовых позициях, на базе Вишневского госпиталя прошла научная конференция с практической частью по реабилитации с протезами, и восстановлению челюстно-лицевой хирургии.
В конференции приняли участие работники Вишневского госпиталя, представители СтАР (Стоматологическая ассоциация России) и ВМедА (Военно-медицинской академии им. Кирова), а также Общероссийской Федерации специалистов по лечению заболеваний органов головы и шеи.
Генерал Есипов занимает должность начальника госпиталя Вишневского, выступил с приветственным словом. Он заявил, что одним из самых важных направлений на данный момент в военной хирургии и медицине является реконструктивная пластика, ведь необходимо не только сохранить жизнь военнослужащих, но, что немаловажно и внешность. Так пострадавший может без психологических проблем легко войти в социум людей без физических дефектов.
Также по теме данной конференции, и ее практической части, присутствовавшим была предоставлена уникальная возможность наблюдения за онлайн трансляцией операции, ее успешно провел профессор Хышов и установил трансскуловые имплантаты.
Госпиталь Вишневского продолжает оставаться ведущим в системе гражданской медицины и одним из лучших лечебных учреждений в пределах Министерства обороны РФ. Коллектив, возглавляемый генералом Есиповым, состоит из не одной дюжины кандидатов и докторов наук в области медицины, все работники высококвалифицированные специалисты.
Автор: Роман