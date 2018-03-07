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Эксперты назвали наиболее полезные перекусы между приемами пищи
Эксперты в области диетологии по результатам исследования назвали наиболее полезные перекусы между основными приемами пищи. Они отмечают, что людям необходимо найти баланс между здоровым образом жизни и работой, а также рассказали, как поесть в офисе и не навредить фигуре.

Эксперты назвали наиболее полезные перекусы между приемами пищи


Диетологи рассказывают, что рацион перекусов должен зависеть от сытости и количества калорий завтрака. При плотном приеме пищи утром, на ланч рекомендуется употребить фрукты, ягоды или сэндвич из цельнозернового хлеба с кусочком курицы или рыбы. Также подойдет мини-рулет из лаваша, листьев салата, а также овощи, сбрызнутые оливковым маслом. Лучше всего организовывать перекус в 16-17 часов и для этого сделать перерыв в работе на 5-10 минут.

Эксперты советуют питаться орехами, но ими не следует слишком увлекаться, поскольку в них много калорий. Любителям сладкого рекомендуется заменить кексы и пирожные на ягоды и фрукты, а картофельные чипсы – вареным мясом с овощами. Маффины и конфеты также стоит исключить, а вместо них употреблять кокосовые чипсы и яблоки. Вместо мороженого можно съесть йогурт, арахис в глазури необходимо исключить в пользу орехов и сухофруктов.

Ранее диетологи назвали оптимальную норму соли в сутки.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 08:35
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