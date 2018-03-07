Ученые: В Северном полушарии весна наступает все раньше с каждым годом
С каждым годом в Северном полушарии все раньше наступает весна. Сообщается, что данный эффект заметен сильнее в северных широтах. Материалы исследования обнародованы в журнале Scientific Reports.
Авторами научной работы являются американские ученые. Они проанализировали климатические и метеорологические изменения, которые произошли в Северном полушарии за последние 86 лет. Специалисты принимали во внимание информацию о нагревании поверхности планеты перелете птиц и росте зелени. В результате они пришли к выводу, что данные события с каждым годом происходят все раньше.
Как установили ученые, время прихода весны зависит от географической широты. На Северном полюсе это время года вступает в свои права на 15 дней раньше. Что касается Москвы, то это разница составляет 7 дней. В последние годы исследователи фиксируют увеличенную скорость нагрева поверхности Земли.
Ученые использовали в своей научной работе информацию предыдущих исследований и официальные сведения первичных источников с 1908 по 2013 год.
Авторами научной работы являются американские ученые. Они проанализировали климатические и метеорологические изменения, которые произошли в Северном полушарии за последние 86 лет. Специалисты принимали во внимание информацию о нагревании поверхности планеты перелете птиц и росте зелени. В результате они пришли к выводу, что данные события с каждым годом происходят все раньше.
Как установили ученые, время прихода весны зависит от географической широты. На Северном полюсе это время года вступает в свои права на 15 дней раньше. Что касается Москвы, то это разница составляет 7 дней. В последние годы исследователи фиксируют увеличенную скорость нагрева поверхности Земли.
Ученые использовали в своей научной работе информацию предыдущих исследований и официальные сведения первичных источников с 1908 по 2013 год.
Автор: Валерия Орлова