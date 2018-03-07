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BlackBerry обратилась в суд с жалобой на Facebook из-за нарушений прав интеллектуальной собственности
Известная компания BlackBerry, занимающаяся производством смартфонов, обратилась 7 марта с жалобой в суд штата Калифорния на руководство соцсети Facebook, выразив обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности. В перечне ответчиков также заявлены дочерние компании - оператор WhatsApp и приложение Instagram.

BlackBerry обратилась в суд с жалобой на Facebook из-за нарушений прав интеллектуальной собственности


В заявлении BlackBerry сказано, что руководство Facebook «присвоило инновации BlackBerry» путем присвоения запатентованных наработок при усовершенствовании Instagram и WhatsApp. Нарушения относятся к вопросам по безопасности, интерфейса пользователя и сроков эксплуатации аккумулятора. В канадской компании отмечают, что в течение долгих лет переговоров руководство взяло на себя обязательство перед акционерами принять определенные правовые меры, а соцсеть нарушила их.

В Facebook утверждают, что обвинения не имеют оснований, поэтому намерены жестко отвечать на претензии канадской компании. Они, по словам замглавного юрисконсульта американской компании Пола Грейуола, являются отражением подлинного состояния бизнеса BlackBerry в сфере мессенджеров. Компания прекратила инновационные попытки и намеревается облагать налогами инновации других организаций.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 08:43
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