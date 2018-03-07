5 месяцев: Дина Шурыгина призналась в любви к супругу
Звезда Сети и начинающая певица Диана Шурыгина призналась в любви к своему супругу. Трогательные слова девушка написала на странице в социальной сети Instagram.
Свой пост Шурыгина сопроводила черно-белым фото, на котором запечатлена пара. На снимке влюбленные выглядят счастливыми. Подписчикам Шурыгина рассказала, что очень рада переменам в своей жизни. По ее словам, она счастлива иметь такого мужа. В завершении звезда «Пусть говорят» призвала пользователей ценить и любить своих близких.
«Сегодня 5 месяцев, как я вышла замуж за Андрея. Я очень счастлива, что он рядом со мной. Любите и цените своих близких!» - подписала публикацию Шурыгина.
Известность к уроженке Ульяновска пришла после участия в программе «Пусть говорят», которая вышла на экраны год назад. Первый выпуск оказался настолько популярным, что «Первый канал» решил снять еще несколько эфиров. Тогда ведущим программы выступал Андрей Малахов. Со своим будущим мужем Шурыгина познакомилась именно на съёмках. Молодой человек работал оператором.
Свой пост Шурыгина сопроводила черно-белым фото, на котором запечатлена пара. На снимке влюбленные выглядят счастливыми. Подписчикам Шурыгина рассказала, что очень рада переменам в своей жизни. По ее словам, она счастлива иметь такого мужа. В завершении звезда «Пусть говорят» призвала пользователей ценить и любить своих близких.
«Сегодня 5 месяцев, как я вышла замуж за Андрея. Я очень счастлива, что он рядом со мной. Любите и цените своих близких!» - подписала публикацию Шурыгина.
Известность к уроженке Ульяновска пришла после участия в программе «Пусть говорят», которая вышла на экраны год назад. Первый выпуск оказался настолько популярным, что «Первый канал» решил снять еще несколько эфиров. Тогда ведущим программы выступал Андрей Малахов. Со своим будущим мужем Шурыгина познакомилась именно на съёмках. Молодой человек работал оператором.
Автор: Валерия Орлова