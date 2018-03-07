Учёные: Астрономические диски могут описывать формулу квантовой механики
Научные сотрудники Калифорнийского технологического института посредством компьютерного моделирования заметили, что в определённых случаях астрономические диски описывают уравнение Шредингера, то есть одну из ключевых формул квантовой механики. Учёные поразились своему открытию, так как данное уравнение предполагает колоссальные различия в размерах между указанными небесными телами и микроскопическими частицами.
Вокруг таких гигантских астрономических объектов, как чёрные дыры, зачастую собирается огромное количество тел поменьше – это и формирует вращающийся диск. Собственная гравитация позволяет веществу в подобных образованиях за достаточно малый промежуток времени собираться в плоскости кружения. Размер таких дисков может достигать многих световых лет. Со временем эти объекты меняют круглые очертания на более изогнутые и закрученные, но механизм подобных деформаций учёным до сих пор не известен.
В своей новой научной работе американские космологи применили для анализа развития астрономического диска теорию возмущений. На компьютере для получения наиболее точной модели специалисты увеличивали число «шнуров» при уменьшении их толщины до тех пор, пока вдруг, к их же удивлению, не получили уравнение Шредингера.
Пояснение астрофизиков следующее: из-за крупномасштабных искажений диска он начинает вести себя как квантовый объект, а их распространение подобно движению отражающихся от краёв частиц. Учёные продолжают исследование в данном русле для выяснения математической сути такой дуальности.
Между тем их коллеги из США сумели зарегистрировать фотонные тримеры.
Вокруг таких гигантских астрономических объектов, как чёрные дыры, зачастую собирается огромное количество тел поменьше – это и формирует вращающийся диск. Собственная гравитация позволяет веществу в подобных образованиях за достаточно малый промежуток времени собираться в плоскости кружения. Размер таких дисков может достигать многих световых лет. Со временем эти объекты меняют круглые очертания на более изогнутые и закрученные, но механизм подобных деформаций учёным до сих пор не известен.
В своей новой научной работе американские космологи применили для анализа развития астрономического диска теорию возмущений. На компьютере для получения наиболее точной модели специалисты увеличивали число «шнуров» при уменьшении их толщины до тех пор, пока вдруг, к их же удивлению, не получили уравнение Шредингера.
Пояснение астрофизиков следующее: из-за крупномасштабных искажений диска он начинает вести себя как квантовый объект, а их распространение подобно движению отражающихся от краёв частиц. Учёные продолжают исследование в данном русле для выяснения математической сути такой дуальности.
Между тем их коллеги из США сумели зарегистрировать фотонные тримеры.
Автор: Воробьева Алина