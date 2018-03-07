Ученые развеяли миф о вреде прививок для иммунной системы ребенка
В ходе исследований ученые установили, что большое количество прививок не перегружает иммунную систему ребенка. Работа проводилась экспертами из США, о чем сообщается на страницах Science Alert.
Изучив медицинские данные 944 детей в возрасте от 2 до 4 лет, ученые определили, может ли воздействие большого количества антигенов сделать маленького ребенка более склонным к контракту с каким-либо другим инфекционным агентом. В итоге эксперты не обнаружили абсолютно никакой существенной разницы между младенцами, у которых было кумулятивное воздействие антигенов вследствие сделанных прививок, и тех, кто избегал вакцинации.
Ученые считают, что вакцинация будет оставаться спорным вопросом в течение многих лет, поэтому больше исследований в данном направлении всегда приветствуются. При этом эксперты настаивают, что прививки все еще намного безопаснее, чем возможные альтернативы, поэтому отказываться от них не стоит.
Ранее ученые представили инновационную вакцину от вредных привычек и кариеса.
Изучив медицинские данные 944 детей в возрасте от 2 до 4 лет, ученые определили, может ли воздействие большого количества антигенов сделать маленького ребенка более склонным к контракту с каким-либо другим инфекционным агентом. В итоге эксперты не обнаружили абсолютно никакой существенной разницы между младенцами, у которых было кумулятивное воздействие антигенов вследствие сделанных прививок, и тех, кто избегал вакцинации.
Ученые считают, что вакцинация будет оставаться спорным вопросом в течение многих лет, поэтому больше исследований в данном направлении всегда приветствуются. При этом эксперты настаивают, что прививки все еще намного безопаснее, чем возможные альтернативы, поэтому отказываться от них не стоит.
Ранее ученые представили инновационную вакцину от вредных привычек и кариеса.
Автор: Марина Вебер