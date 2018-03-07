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У Эвелины Бледанс появился богатый жених
СМИ сообщают, что в у Эвелины Бледанс появился богатый жених. Новым избранником актрисы стал директор мультимедийного центра МАРС Сергей Демчев.

У Эвелины Бледанс появился богатый жених


Демчев на данный момент состоит в разводе, у него есть два сына и дочь от предыдущих браков. Несмотря на сложные отношения с матерями детей, бизнесмен занимается воспитанием наследников и много с ними путешествует. Высшее образование бизнесмен получал в Санкт-Петербурге и позже стал сооснователем итальянского бренда Mosaico Digitale. Сергей Демчев известен как коллекционер и преподаватель в школе бизнеса.

Эвелина Бледанс и Сергей Демчев познакомились на одном из светских мероприятий в Москве. В случае, если их любовные отношения перерастут в что-то большее, то телеведущей не придется так много работать и гастролировать со спектаклями.

Знакомые Бледанс отмечают, что бизнесмен уже нашел общий язык с ее сыном. Они рассказывают, что Демчев интеллигентный порядочный человек, который любит детей.

Ранее сообщалось, что Бледанс показала фото в шубе на голое тело.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 09:30
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