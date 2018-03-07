Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018
exclusive / Авто

Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под именем i4
Баварский концерн BMW подтвердил разработку новой модели концепта iVision Dynamics, который был показан в рамках автосалона во Франкфурте в прошлом году. Серийная версия данного автомобиля получит название i4. Производственная площадка будет находиться в Мюнхене.

Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под именем i4


Под капотом прототипа находилась электрическая установка, характеристики которой до сих пор не раскрыты. На полном заряде iVision Dynamics может проехать примерно 600 километров. Что касается максимальной скорости, то она составила 200 километров в час. До первых 100% суперкар разгоняется за 4 секунды.

BMW iVision Dynamics не наградили классической радиаторной решеткой. Большинство объектов, присутствующих на передней части кузова, являются элементами декора сенсоров и датчиков. Кроме этого, они подчеркивают фирменный стиль премиальной марки.

В декабре минувшего года компания BMW презентовала план развития линейки электромобилей, рассчитанный до 2025 года. Согласно ему, производитель должен выпустить 25 моделей, 12 из которых получат полностью электрические силовые установки.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:10
Читайте также
Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд
Алина Кабаева скрыла фигуру на соревнованиях в
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической
В Генштабе Украины сообщили о возможности старта
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам
Великобритания поддержала продление санкций
Путин не исключил, что роботы могут заменить
Порошенко продлил санкции против четырех банков
Порошенко назвал санкции против России
Эксперт оценил заявление о завершении газового
Украина возглавила список импортёров крымской
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов
Добавление комментария
Последние новости
07.03, 11:47 Стали известны дата и место презентации смартфона Xiaomi
07.03, 11:41 В массовом ДТП в Ростове столкнулись порядка 50
07.03, 11:35 В четверг в одну линию выстроятся Луна и четыре планеты
07.03, 11:30 Звезда сериала "Дневники вампира" потеряла ребёнка
07.03, 11:29 В Прикамье 10 лет насиловавший в подъездах детей мужчина
07.03, 11:26 На автосалоне в Женеве представили серийный летающий
07.03, 11:21 Vivo X21 может получить сканер отпечатков пальцев
07.03, 11:12 В Воронежской области пенсионер с ножом попытался
07.03, 11:12 Ани Лорак опубликовала трогательную фотографию с мамой и
07.03, 11:01 Компания Kia показала дизайн седана Quoris нового
07.03, 11:01 Полуобнаженная Ольга Бузова через окно “засветила”
07.03, 10:54 В Киеве у метро взорвались две гранаты
07.03, 10:52 Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд рублей
07.03, 10:38 В Уфе автоледи на иномарке протаранила электроопору
07.03, 10:29 "Земля расколется": Появилась новая версия расшифровки
07.03, 10:17 В Челябинске злоумышленники убили пенсионерку с сыном
07.03, 10:10 Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под
07.03, 09:46 Учёные: Астрономические диски могут описывать формулу
07.03, 09:33 Повредившая ногу Ольга Бузова приедет в Липецк делать МРТ
07.03, 09:30 У Эвелины Бледанс появился богатый жених