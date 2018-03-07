Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под именем i4
Баварский концерн BMW подтвердил разработку новой модели концепта iVision Dynamics, который был показан в рамках автосалона во Франкфурте в прошлом году. Серийная версия данного автомобиля получит название i4. Производственная площадка будет находиться в Мюнхене.
Под капотом прототипа находилась электрическая установка, характеристики которой до сих пор не раскрыты. На полном заряде iVision Dynamics может проехать примерно 600 километров. Что касается максимальной скорости, то она составила 200 километров в час. До первых 100% суперкар разгоняется за 4 секунды.
BMW iVision Dynamics не наградили классической радиаторной решеткой. Большинство объектов, присутствующих на передней части кузова, являются элементами декора сенсоров и датчиков. Кроме этого, они подчеркивают фирменный стиль премиальной марки.
В декабре минувшего года компания BMW презентовала план развития линейки электромобилей, рассчитанный до 2025 года. Согласно ему, производитель должен выпустить 25 моделей, 12 из которых получат полностью электрические силовые установки.
Под капотом прототипа находилась электрическая установка, характеристики которой до сих пор не раскрыты. На полном заряде iVision Dynamics может проехать примерно 600 километров. Что касается максимальной скорости, то она составила 200 километров в час. До первых 100% суперкар разгоняется за 4 секунды.
BMW iVision Dynamics не наградили классической радиаторной решеткой. Большинство объектов, присутствующих на передней части кузова, являются элементами декора сенсоров и датчиков. Кроме этого, они подчеркивают фирменный стиль премиальной марки.
В декабре минувшего года компания BMW презентовала план развития линейки электромобилей, рассчитанный до 2025 года. Согласно ему, производитель должен выпустить 25 моделей, 12 из которых получат полностью электрические силовые установки.
Автор: Валерия Орлова