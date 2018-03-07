В Челябинске злоумышленники убили пенсионерку с сыном ради телефона и одежды
В Челябинске произошло двойное убийство, фигурантами которого стали двое мужчин, приглашенных к себе в гости 47-летним местным жителем. В ходе распития алкогольных напитков гости убили хозяина квартиры и его мать-пенсионерку, забрав при этом два мобильных телефона, одежду и его паспорт, информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщается, что 47-летний житель Челябинска пригласил к себе домой двух неизвестных мужчин с целью распития алкоголя. Гости решили ограбить своего собутыльника, однако их намерения завершились двойным убийством. Изначально они избили мать мужчины, однако травмы для женщины-инвалида оказались смертельными. После чего произошло убийство хозяина жилья, которому были нанесены многочисленные ножевые ранения.
Преступники забрали с места преступления два сотовых телефона, паспорт убитого и одежду. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников и в ходе следственных мероприятий узнали правду. Суд приговорил мужчин к 20 и 17 годам колонии.
Сообщается, что 47-летний житель Челябинска пригласил к себе домой двух неизвестных мужчин с целью распития алкоголя. Гости решили ограбить своего собутыльника, однако их намерения завершились двойным убийством. Изначально они избили мать мужчины, однако травмы для женщины-инвалида оказались смертельными. После чего произошло убийство хозяина жилья, которому были нанесены многочисленные ножевые ранения.
Преступники забрали с места преступления два сотовых телефона, паспорт убитого и одежду. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников и в ходе следственных мероприятий узнали правду. Суд приговорил мужчин к 20 и 17 годам колонии.
Автор: Татьяна Свиридова