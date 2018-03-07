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В Уфе автоледи на иномарке протаранила электроопору
Недалеко от Уфы автоледи за рулем Opel Corsa на скорости врезалась в электроопору. По данным ссылающихся на правоохранительные органы СМИ, в результате указанного инцидента женщине-водителю потребовалась госпитализация.

В Уфе автоледи на иномарке протаранила электроопору

Зафиксировано происшествием вечером вторника, 7 марта, на территории Уфимского района Башкирии. Находясь за рулем Opel Corsa, автоледи не справилась с управлением, вследствие чего произошло столкновение транспорта с опорой ЛЭП, размещенной у дороги. После серьезного удара иномарку перевернуло на бок. Кроме того, от столба также оторвался провод, рухнув на Lada Granta, осуществлявшую движение во встречном направлении.

Прибывшие на место сотрудники скорой Уфимского района утвердили решение о госпитализации водителя иномарки, однако не уточняется, какие именно травмы получила автоледи в результате упомянутого ДТП. Сотрудникам ГИБДД региона предстоит установить, при каких обстоятельствах имело место происшествие, после чего может также утверждаться последующее процессуальное решение.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:38
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