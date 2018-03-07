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"Земля расколется": Появилась новая версия расшифровки предсказаний Нострадамуса
В Интернете появилась новая версия расшифровки апокалиптичных предсказаний древнего ученого Нострадамуса. Там упоминаются большие потрясения, в том числе, что Земля расколется.

"Земля расколется": Появилась новая версия расшифровки предсказаний Нострадамуса


Результатами своих научных изысканий поделился, в виде видеоролика на YouTube, Александр Лазарев, который является доктором технических наук. В материале говорится о начале новой мировой войны в этом году, она продлится несколько десятков лет и начнется во Франции, что вызовет мощнейший экономический кризис. Предсказываются извержение Везувия и гибель 6 000 человек, тяжелые последствия от экологических загрязнений. Также упоминается о падении кометы в 2018 году, что вызовет раскол Земли, а именно отделение континента Африки от Евразии. Последствия масштабного столкновения, по словам ученого, пройдут за короткий срок. Из положительного - медицинская наука даст возможность жить до 200 лет, люди научатся разговаривать с животными.



Единственным безопасным местом останется территория России. Лазарев обещает дальнейшее раскрытие подробностей.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 10:29
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