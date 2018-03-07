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Ученые: Женщины с широкой талией чаще подвергаются тревоге
Ученые из Перу провели исследования, в рамках которого узнали, что женщины с большой талией часто подвергаются риску развития тревоги. По их словам, лишний вес и беспокойство связаны между собой, поскольку стресс очень часто заедается.

Ученые: Женщины с широкой талией чаще подвергаются тревоге


Исследование, проведенное исследователями в Перу, показало, что женщины среднего возраста с большим количеством абдоминального жира чаще страдают от беспокойства. Более 23% взрослых американок страдают от типа тревожного расстройства. Беспокойство связано с более высокими показателями медицинских проблем, таких как сердечные заболевания, диабет, респираторными заболеваниями.

«Изменения гормонов могут быть вовлечены в развитие, как тревоги, так и абдоминального ожирения из-за их роли в мозге, а также в распределении жира», - сказал автор исследования.

Предыдущие исследования показали, что низкий уровень эстрогена приводит к низким уровням серотонина, а это делает людей более склонными к тревоге и депрессии. Результаты научной работы основаны на данных о более чем 5500 латиноамериканских женщин в возрасте от 40 до 59 лет, из которых у 57,9 % наступила менопауза.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:20
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