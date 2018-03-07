Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд рублей налогов
ВРИО губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время заседании УФНС заявил, что бюджет региона составляет 6 млрд рублей. 50% данной суммы составляют недополученные средства налогов на доходы физических лиц.
Для того, чтобы ликвидировать разрыв расходов и доходов, глава региона отметил необходимость укрепления доходной части бюджетов разных уровней и улучшить систему налоговых преференций для инвестиционной привлекательности. Андрей Травников отметил, что от наполняемости бюджета зависит социально-экономическое развитие Новосибирской области, а также выполнение программ президента – повышения уровня заработной платы, выполнение социальных обязательств, создание масштабных инфраструктурных проектов, поддержка реального сектора экономики. Для сокращения дефицита необходимо действовать такими методами, которые не станут обременительными для производителей.
Одной из главных задач на ближайшее время для властей региона станет проведение информационной кампании, которая будет направлена на понимание жителей области важность уплаты налогов. Глава УФНС по региону Алексей Легостаев обратился к членам правительства с просьбой включиться в информационную работу с населением.
В завершение участники коллегии обсудили возможности совершенствования налогового администрирования, проведение проверок для создания более комфортной и справедливой атмосферы для добросовестного бизнеса.
Для того, чтобы ликвидировать разрыв расходов и доходов, глава региона отметил необходимость укрепления доходной части бюджетов разных уровней и улучшить систему налоговых преференций для инвестиционной привлекательности. Андрей Травников отметил, что от наполняемости бюджета зависит социально-экономическое развитие Новосибирской области, а также выполнение программ президента – повышения уровня заработной платы, выполнение социальных обязательств, создание масштабных инфраструктурных проектов, поддержка реального сектора экономики. Для сокращения дефицита необходимо действовать такими методами, которые не станут обременительными для производителей.
Одной из главных задач на ближайшее время для властей региона станет проведение информационной кампании, которая будет направлена на понимание жителей области важность уплаты налогов. Глава УФНС по региону Алексей Легостаев обратился к членам правительства с просьбой включиться в информационную работу с населением.
В завершение участники коллегии обсудили возможности совершенствования налогового администрирования, проведение проверок для создания более комфортной и справедливой атмосферы для добросовестного бизнеса.
Автор: Сергей Сидорин