Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Экономика

Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд рублей налогов
ВРИО губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время заседании УФНС заявил, что бюджет региона составляет 6 млрд рублей. 50% данной суммы составляют недополученные средства налогов на доходы физических лиц.

Бюджет Новосибирской области недосчитался 6 млрд рублей налогов


Для того, чтобы ликвидировать разрыв расходов и доходов, глава региона отметил необходимость укрепления доходной части бюджетов разных уровней и улучшить систему налоговых преференций для инвестиционной привлекательности. Андрей Травников отметил, что от наполняемости бюджета зависит социально-экономическое развитие Новосибирской области, а также выполнение программ президента – повышения уровня заработной платы, выполнение социальных обязательств, создание масштабных инфраструктурных проектов, поддержка реального сектора экономики. Для сокращения дефицита необходимо действовать такими методами, которые не станут обременительными для производителей.

Одной из главных задач на ближайшее время для властей региона станет проведение информационной кампании, которая будет направлена на понимание жителей области важность уплаты налогов. Глава УФНС по региону Алексей Легостаев обратился к членам правительства с просьбой включиться в информационную работу с населением.

В завершение участники коллегии обсудили возможности совершенствования налогового администрирования, проведение проверок для создания более комфортной и справедливой атмосферы для добросовестного бизнеса.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 10:52
Читайте также
Сегодня в России отмечается Международный женский
Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и
В Украине развернули арест активов “Газпрома”
Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
До конца марта Мантуров ожидает принятия
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до
В “Газпроме” объяснили возвращение “Нафтогазу”
Как ухаживать за лицом весной: Маски для лица и
Весенняя мода 2018: Какие цвета в моде весной
Эксперт: У США остался год для использования
Более 400 тысяч новый клиентов за 2017 год
Фотограф обнаружил Ричарда Брэнсона в статуе
Добавление комментария
Последние новости
07.03, 23:58 Сегодня в России отмечается Международный женский день
07.03, 23:42 Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сделали операцию
07.03, 23:22 Певица МакSим воссоединилась со своим экс-супругом
07.03, 23:00 Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и 22
07.03, 22:41 Появились первые фотографии LADA Vesta SW Cross в версии
07.03, 22:20 Сверхпрочный зонд NASA Parker доставит к Солнцу чип с
07.03, 22:00 Apple закроет музыкальный сервис iTunes
07.03, 21:46 Windows 10 S станет «режимом S» существующих версий
07.03, 21:30 Ученые обнаружили уникальный квантовый феномен в космосе
07.03, 21:08 Николай Басков и Виктория Лопырева задумались о детях
07.03, 21:01 Свидание с Паулиной Андреевой будет стоить до 100 тысяч
07.03, 20:59 Ученые работают над созданием таблеток для похудения
07.03, 20:58 В “Яндексе” сообщили о закрытии сервиса “Фотки”
07.03, 20:48 В Украине развернули арест активов “Газпрома”
07.03, 20:48 Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
07.03, 20:41 В Воронежской области ищут 38-летнюю женщину
07.03, 20:33 Максим Галкин получил волну критики от поклонников Ольги
07.03, 20:28 Samsung презентовал новую линейку QLED-телевизоров
07.03, 20:26 Соцсеть “ВКонтакте” намерена запустить собственную
07.03, 20:21 Ким Кардашьян прикрыла обнаженную грудь лапшой