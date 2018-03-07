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Повредившая ногу Ольга Бузова приедет в Липецк делать МРТ
Ольга Бузова во время тура по Дальнему Востоку сильно повредила ногу, из-за чего ей трудно ходить. Однако отменять концерты звезда не намерена, и по приезду в Липецк теледива собирается пройти МРТ, о чем она сообщила в Instagram.

Повредившая ногу Ольга Бузова приедет в Липецк делать МРТ

Жители Липецка довольно бурно восприняли новость о том, что Ольга Бузова травмировала ногу, ведь на 7 марта у знаменитости намечен концерт в городе. Однако, несмотря на болевые ощущения, теледива не имеет намерения отменять выступление. При этом сразу по прибытию в город звезда готовится отправиться в больницу и сделать МРТ, поскольку конечность до сих пор не прошла и все еще вызывает неприятные боли.


Ольга Бузова также призналась, что уже начала немного переживать за свое здоровье, к тому же, отек достаточно большой. Неизвестно, стоит ли бояться жителям Липецка, что после процедуры у врача знаменитость отменит свой концерт.

Ранее, как информировали “Актуальные новости”, Ольга Бузова решила зарегистрировать собственное имя как бренд, подав заявку на оформление соответствующего патента.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:33
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