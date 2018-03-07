На автосалоне в Женеве представили серийный летающий автомобиль
На автошоу в Женеве, который стартовал несколько дней назад, компания PAL-V из Нидерландов презентовала первый серийный летающий автомобиль Liberty.Транспортное средство способно перевозить двух пассажиров и еще примерно 20 килограммов дополнительного груза. Ожидается, что первые поставки летающего аппарата начнутся в следующем году, когда будут оформлены все необходимые сертификаты.
Основой моторной гаммы PAL-V Liberty послужили авиационные движки Rotax. В ходе движения по земле отдача агрегата составила 100 лошадиных сил. Чтобы набрать первые 100 километров, аэрокару потребуется девять секунд. Максимальная скорость летающего автомобиля составила 160 километров в час.
Активация полета способствует увеличению скорости двигателя до 200 лошадиных сил. Лететь аппарат способен со скоростью 180 километров в час на высоте 3,5 тысячи километров. Аэрокар может пребывать в воздухе 4,3 часа.
Чтобы оформить предзаказ на PAL-V Liberty, необходимо внести задаток от 2,5 до 25 тысяч американских долларов в зависимости от модификации. Если покупатель заплатит 10-25 тысяч долларов, то в эту сумму включаются приоритетная доставка и 10 уроков по управлению авто.
Всего будет выпущено 90 летающих транспортных средств. Стоимость составит 299 тысяч долларов или 17 миллионов рублей.
Основой моторной гаммы PAL-V Liberty послужили авиационные движки Rotax. В ходе движения по земле отдача агрегата составила 100 лошадиных сил. Чтобы набрать первые 100 километров, аэрокару потребуется девять секунд. Максимальная скорость летающего автомобиля составила 160 километров в час.
Активация полета способствует увеличению скорости двигателя до 200 лошадиных сил. Лететь аппарат способен со скоростью 180 километров в час на высоте 3,5 тысячи километров. Аэрокар может пребывать в воздухе 4,3 часа.
Чтобы оформить предзаказ на PAL-V Liberty, необходимо внести задаток от 2,5 до 25 тысяч американских долларов в зависимости от модификации. Если покупатель заплатит 10-25 тысяч долларов, то в эту сумму включаются приоритетная доставка и 10 уроков по управлению авто.
Всего будет выпущено 90 летающих транспортных средств. Стоимость составит 299 тысяч долларов или 17 миллионов рублей.
Автор: Валерия Орлова