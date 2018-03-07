В Воронежской области пенсионер с ножом попытался ограбить почтальона
В Воронежской области пенсионер предпринял попытку ограбить почтальона, которая доставила ему пенсию. Женщине удалось спастись и позвать на помощь. Нападение на сотрудницу почты с ножом завершилось для местного жителя неудачей.
Почтальон попала в опасную ситуацию, когда оказалась в частном доме односельчанина в Калачеевском районе 6 марта. Женщина осуществляла доставку пенсий и находилась на завершающей стадии. Вручив пенсионеру, полагающуюся ему выплату, сотрудница почты хотела уходить. Однако мужчина, вооружившись ножом, предпринял попытку завладеть всеми деньгами, которые были у гражданки.
Женщина не растерялась, она действовала по инструкции. Сотруднице почты пришлось выдать угрожающему пенсионеру небольшую денежную сумму. После этого, отделавшись небольшим порезом пальца руки, гражданка побежала на улицу и попросила помощи у соседей, которые вызвали полицию.
В результате смелых действий почтальона, грабителя незамедлительно задержали. Пенсии были получены местными жителями в полном объеме. Руководители филиала Почты России в Воронежской области наградили сотрудницу, в качестве поощрения за отвагу. Полицейские проводят проверку и расследуют обстоятельства произошедшего.
Почтальон попала в опасную ситуацию, когда оказалась в частном доме односельчанина в Калачеевском районе 6 марта. Женщина осуществляла доставку пенсий и находилась на завершающей стадии. Вручив пенсионеру, полагающуюся ему выплату, сотрудница почты хотела уходить. Однако мужчина, вооружившись ножом, предпринял попытку завладеть всеми деньгами, которые были у гражданки.
Женщина не растерялась, она действовала по инструкции. Сотруднице почты пришлось выдать угрожающему пенсионеру небольшую денежную сумму. После этого, отделавшись небольшим порезом пальца руки, гражданка побежала на улицу и попросила помощи у соседей, которые вызвали полицию.
В результате смелых действий почтальона, грабителя незамедлительно задержали. Пенсии были получены местными жителями в полном объеме. Руководители филиала Почты России в Воронежской области наградили сотрудницу, в качестве поощрения за отвагу. Полицейские проводят проверку и расследуют обстоятельства произошедшего.
Автор: Элана Ал-Лами