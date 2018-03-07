В четверг в одну линию выстроятся Луна и четыре планеты
В четверг, 8 марта, любители астрономии смогут стать свидетелями достаточно редкого явления, когда в небе в ряд выстроятся сразу четыре планеты и Луна. Помимо спутника Земли, там окажутся Плутон, Юпитер, а также Сатурн и Марс.
Наблюдаться столь дивное явление будет преимущественно в утреннюю пору, а обусловлено это тем, что космические тела не успели разойтись после недавнего парада планет. При этом Плутон окажется достаточно тусклым по сравнению с другими объектами, поэтому рассмотреть его смогут только те, у кого имеется телескоп. Хотя наиболее ярко наблюдаться планеты будут в четверг, они задержатся там еще на несколько дней.
В ночь на среду, 7 марта, Луна разместилась вблизи Юпитера, а к 9 числу месяца спутник Земли переместится к Марсу. Следующую ночь она проведет рядом с Сатурном, а последним “пунктом назначения” окажется Плутон, что произойдет не ранее 12 марта
В течение ночи каждое из тел будет расти в размерах, к примеру, самая крупная планета себя покажет в полночь. “Восхождение” Марс произойдет около 02:00 ночи, а Сатурн окажется наиболее различим ближе к 03:00 часам.
Наблюдаться столь дивное явление будет преимущественно в утреннюю пору, а обусловлено это тем, что космические тела не успели разойтись после недавнего парада планет. При этом Плутон окажется достаточно тусклым по сравнению с другими объектами, поэтому рассмотреть его смогут только те, у кого имеется телескоп. Хотя наиболее ярко наблюдаться планеты будут в четверг, они задержатся там еще на несколько дней.
В ночь на среду, 7 марта, Луна разместилась вблизи Юпитера, а к 9 числу месяца спутник Земли переместится к Марсу. Следующую ночь она проведет рядом с Сатурном, а последним “пунктом назначения” окажется Плутон, что произойдет не ранее 12 марта
В течение ночи каждое из тел будет расти в размерах, к примеру, самая крупная планета себя покажет в полночь. “Восхождение” Марс произойдет около 02:00 ночи, а Сатурн окажется наиболее различим ближе к 03:00 часам.
Автор: Марина Вебер