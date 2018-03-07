Ученые развеяли миф о сильном оргазме из-за большого пениса

Эксперты рассказали, что мужчины думают о сексе в 34% от своего свободного времени, а одержимость едой имеет почти такой же показатель – 25%, поэтому считать, что представители мужского пола постоянно думают об интимном процессе нет оснований. Более того, мнение о положительном результате от сексуального воздержания перед важным событием также не является правильным. Специалисты узнали, что такие меры не помогут человеку собраться с силами только в тех случаях, когда секс произошел ночью перед «важным днем». Относительно мифа о быстром оргазме только у подростков у ученых также нашлось опровержение. Оказалось, что взрослые мужчины могут также как и юноши, являться «скорострелами», не удовлетворив свою партнершу. Во избежание этого эксперты рекомендуют мастурбировать за два часа до полового акта и отдавать предпочтение позе «женщина сверху».Научные сотрудники разрушили миф и о посинении яичек из-за длительного воздержания, отметив, что в данной ситуации возникает определенный дискомфорт, однако изменения цвета половых органов не происходит. Также мужчины в ходе опроса подтвердили, что их соски являются крайне чувствительными, поэтому их стимуляция приносит удовольствие. Вопрос относительно получения оргазма во сне только мужчинами также раскрыт, так как около 85% представительниц прекрасного пола могут получать удовлетворение из-за сновидений. Мужчины в 25% случаев симулируют оргазм, тогда как противоположный пол демонстрирует показатель в 50%, а засосы не являются безобидными, поскольку могут блокировать артерии, что приводит к проблемам в кровообращении.