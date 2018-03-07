Стали известны дата и место презентации смартфона Xiaomi Mi MIX 2S
В Сети обнародован очередной тизер Xiaomi Mi MIX 2S, который раскрывает дату, а также место презентации смартфона. Внешность девайса до сих пор не рассекречена, поскольку рендеры не показывают его точный дизайн.
Xiaomi Mi MIX 2S будет представлен 27 марта в рамках отдельного мероприятия, которое состоится в Шанхае. Судя по новому изображению, устройство обзаведется «спортивными» тонкими рамками, расположенными на правой и верхней левой стороне. Нижние элементы появившийся в Сети тизер не показывает.
Отмечается, что спереди смартфон станет отличаться от предыдущей модели. Если говорить о задней панели, то в левом углу расположена вертикальная двойная камера. Эта особенность делает устройство походим на iPhone X. В Xiaomi Mi MIX 2S присутствует система идентификации пользователя по отпечатку пальцев. Сканер будет находиться сзади.
Xiaomi Mi MIX 2S будет представлен 27 марта в рамках отдельного мероприятия, которое состоится в Шанхае. Судя по новому изображению, устройство обзаведется «спортивными» тонкими рамками, расположенными на правой и верхней левой стороне. Нижние элементы появившийся в Сети тизер не показывает.
Отмечается, что спереди смартфон станет отличаться от предыдущей модели. Если говорить о задней панели, то в левом углу расположена вертикальная двойная камера. Эта особенность делает устройство походим на iPhone X. В Xiaomi Mi MIX 2S присутствует система идентификации пользователя по отпечатку пальцев. Сканер будет находиться сзади.
Автор: Валерия Орлова