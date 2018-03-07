Ученые: Древние африканские артефакты помогут решить загадку ослабления магнитного поля Земли
В ходе исследования древних африканских артефактов ученые надеются решить загадку ослабления магнитного поля Земли. Для этого специалисты изучат следы сжигания глиняных хижин и зерен в долине реки Лимпопо.
Исследователи рассказывают, что ослабление магнитного поля планеты наблюдается поясе от Чили до Зимбабве и называется Южно-Атлантической аномалией. Они отмечают, что слабое магнитное поле двигалось на запад с 2010 года и остановилось над Южной Америкой. Магнитизм данного региона столь слаб, что спутники облетают его из-за риска оказаться под бомбардировкой нефильтрованного звездного излучения. Именно магнитное поле обычно защищает от данного вида опасности космические аппараты.
На сегодняшний день ученые задаются вопросом – будет ли магнитное поле ослабевать или восстановит свою силу. Ответ на этот вопрос ученые надеются найти в Африке при исследовании мест сжигания хижин народа банту. Обряд происходил около 1 тысячи лет назад. Африканский народ сжигал глиняные изделия для окончания засухи. При процессе тепло вызывало магнитные минералы в материале, в которых сохранилась запись показаний магнитного поля Земли.
При анализе артефактов ученые обнаружили «снимки» прошлого и могут понять магнитные процессы в будущем.
Исследователи рассказывают, что ослабление магнитного поля планеты наблюдается поясе от Чили до Зимбабве и называется Южно-Атлантической аномалией. Они отмечают, что слабое магнитное поле двигалось на запад с 2010 года и остановилось над Южной Америкой. Магнитизм данного региона столь слаб, что спутники облетают его из-за риска оказаться под бомбардировкой нефильтрованного звездного излучения. Именно магнитное поле обычно защищает от данного вида опасности космические аппараты.
На сегодняшний день ученые задаются вопросом – будет ли магнитное поле ослабевать или восстановит свою силу. Ответ на этот вопрос ученые надеются найти в Африке при исследовании мест сжигания хижин народа банту. Обряд происходил около 1 тысячи лет назад. Африканский народ сжигал глиняные изделия для окончания засухи. При процессе тепло вызывало магнитные минералы в материале, в которых сохранилась запись показаний магнитного поля Земли.
При анализе артефактов ученые обнаружили «снимки» прошлого и могут понять магнитные процессы в будущем.
Автор: Сергей Сидорин