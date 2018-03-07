Спутниковая программа SpaceX может спровоцировать космическую катастрофу на орбите Земли
В прошлом месяце стало известно о первых шагах SpaceX по созданию всемирного широкополосного Интернета с сетью спутников. По словам ученых, данный проект является очень рискованным из-за космического мусора.
Основной проблемой, которую пытается решить компания Илона Маска – спутники, присутствующие на высоких орбитах. Они отвечают за доступ жителей Земли к интернету. В рамках проекта Starlink предполагается запуск свыше 12 тысяч аппаратов, многие из них имеют вес 410 килограмм. Как считают ученые, большое количество спутников могут спровоцировать синдром Кесслера. Это явление – смертельно опасное: когда один спутник ломается, происходит столкновение с другим объектом. Из-за данных процессов обычно появляется ливень из мусора. Соответствующее явление способно помешать нормальной работе остальных спутников.
По информации SpaceX, реализация проекта не станет проблемой для мирового космического сообщества. На сегодняшний день отсутствуют международные законы, которые мы регулировали данный аспект.
Основной проблемой, которую пытается решить компания Илона Маска – спутники, присутствующие на высоких орбитах. Они отвечают за доступ жителей Земли к интернету. В рамках проекта Starlink предполагается запуск свыше 12 тысяч аппаратов, многие из них имеют вес 410 килограмм. Как считают ученые, большое количество спутников могут спровоцировать синдром Кесслера. Это явление – смертельно опасное: когда один спутник ломается, происходит столкновение с другим объектом. Из-за данных процессов обычно появляется ливень из мусора. Соответствующее явление способно помешать нормальной работе остальных спутников.
По информации SpaceX, реализация проекта не станет проблемой для мирового космического сообщества. На сегодняшний день отсутствуют международные законы, которые мы регулировали данный аспект.
Автор: Валерия Орлова