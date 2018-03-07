В Прикамье 10 лет насиловавший в подъездах детей мужчина предстанет перед судом
В Прикамье перед судом предстанет мужчина, который на протяжении 10-ти лет насиловал детей в подъездах. Установлено, что преступления совершались в период с 2005 по 2015 годы в различных населенных пунктах края.
По имеющимся данным, педофил угрожал несовершеннолетним расправой и совершал в отношении них действия насильственного характера. В общей сложности правоохранителям известно о пяти преступлениях.
Результаты проведенной экспертизы показали, что мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения. Однако этот факт не является причиной для отмены судебного заседания. В скором времени служители Фемиды определят наказание для педофила.
По имеющимся данным, педофил угрожал несовершеннолетним расправой и совершал в отношении них действия насильственного характера. В общей сложности правоохранителям известно о пяти преступлениях.
Результаты проведенной экспертизы показали, что мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения. Однако этот факт не является причиной для отмены судебного заседания. В скором времени служители Фемиды определят наказание для педофила.
Автор: Валерия Орлова