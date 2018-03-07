Самый надежный флагман: Обзор нового HTC U12

Основной особенностью HTC U12 стал сдвоенный модуль камеры от компании Sony. Один из датчиков получил разрешение на 16 мегапикселей. Он будет отвечать за основную часть снимка. Фокусироваться на объекте будет вторая камера на 2 мегапикселя. Представители компании отметили, что гаджет станет одними из лучших по качеству снимков благодаря массе виджетов в оболочке операционной системы. Аналогичные технологии применялись в устройстве HTC U11 Eyes, которое вышло в минувшем году. Из-за низкого уровня производительности бренд решил провести работу над ошибками, сделав более мощный аппарат. В мае минувшего года DxOMark провело исследование, в рамках которого камера HTC U11 стала лучшей. Эксперты надеются, что новый аппарат получит аналогичные оценки благодаря применению современной технологии стабилизации изображения.Точные сведения о техническом оснащении телефон HTC U12 пока отсутствуют, ввиду чего все западные издания руководствуются именно инсайдерской информацией. По предварительным данным, аппарат получит современный чип Snapdragon 845, имеющий высокий уровень адаптивности. Он работает на базе ядер Kryo 385 Gold и Kryo 385 Silver. Вместе с чипсетом установят графический интерфейс Adreno 630, рассчитанный на работу с высоким фреймрейтом. Запаса CPU и GPU в устройстве определенно хватит для всех новинок на ближайшие несколько лет. Эксперты отмечают, что тандем графического адаптера и чипа дает возможность работать сразу в нескольких довольно сложных приложениях, что не вызовет никаких проблем или багов в функционировании устройства.HTC U12 получил и довольно высокий уровень защиты от воды по стандарту IP68. Эксперты отмечают, что аппарат можно будет продержать в жидкости на глубине до 3 метров. Кроме того, он получит высокий уровень защиты от пыли и других внешних раздражителей. Передняя часть смартфона покрыта довольно прочным стеклом, противодействующим царапинам и сколам. На задней части также будет находиться полупрозрачная панель, что может говорить о поддержке функции беспроводной зарядки. Точные сведения на этот счет пока отсутствуют.В максимальной конфигурации аппарата пользователь получит 6 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт ПЗУ. Ранее инсайдеры сообщали, что в HTC U12 планировалось применить графический чип со встроенным ОЗУ, но от данной идеи отказались из-за итоговой стоимости устройства. В то же время, 6 гигабайт должно хватить для всего базового функционала смартфона. Внутренний постоянный накопитель остался без возможности расширения, но данный недостаток компенсируется наличием 256 гигабайт памяти.В основу дисплея девайса положена матрица Super LCD 6 с разрешением 4К. Диагональ экрана составляет 5,99 дюйма, что уже стало каноном для всех флагманов текущего года. В ходе предварительных испытаний специалисты определили, что дисплей имеет отличную цветопередачу. Кроме того, он четко отражает реальные цвета при просмотре сделанных на него снимков. В оболочке операционной системы имеется специальный виджет, позволяющий не только настроить яркость и контраст девайса, но и включить «ночной» режим, отличающийся более теплыми оттенками цветового оформления экрана.Объем батареи в устройстве составляет 3420. Данный показатель немного больше, чем у предшественников, так как аппарат будет расходовать энергию быстрее из-за улучшенной технологической части. Операционная система Android 8 Oreo, которая используется в устройстве, получила оболочку Sense 10. За чувствительность граней, на которых нет кнопок, отвечает Edge Senses 2.0. Прибор станет первым в серии, в котором появится инновационная технология HTC Face Unlock, являющаяся ответом Apple на Face ID. По словам специалистов, она функционирует стабильно, но требует проверки, ввиду чего будет представлена в бета-версии.Более дешевая версия гаджета получит 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта ПЗУ. Дисплей на приборе будет покрыт Corning Gorilla Glass 5 с высокой прочностью. Корпус девайса получился стильным, но не похожим на iPhone последних поколений. Аппарат выполнен в классическом для бренда округлом стиле, который дополняет и отсутствие кнопок на боковой панели. Рамка прибора выполнена из алюминия, что делает внешний вид строгим. В качестве порта в смартфоне будет использоваться уже ставший привычным для рынка портативных девайсов Type-C. На старте продаж стоимость HTC U12 будет составлять примерно 880 долларов.