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Ребенок в Китае случайно заблокировал iPhone матери на более чем 47 лет
На территории Китая ребенок случайным образом заблокировал iPhone, принадлежащий его матери. Притом срок блокировки устройства составляет более чем 47 лет.

Ребенок в Китае случайно заблокировал iPhone матери на более чем 47 лет

Инцидент имел место накануне в Шанхае, когда мать оставила своего малолетнего сына рядом с iPhone, немного отвлекшись. Она ожидала, что мальчик начнет смотреть образовательные видео. Однако случилось иначе, когда ребенку предложили разблокировать смартфон кодом. При попытке ввести пароль малыш постоянно ошибался с комбинациями. В итоге время, когда можно будет снова попробовать ввести код, составило более 47,5 лет.

После этого китаянка отправилась к мастеру, надеясь, что он починит ее iPhone. При этом в сервисе ей сказали, что никак не могут повлиять на ситуацию. Кроме того, в практике ремонтников был случай, когда задолженность составила свыше 90 лет. Теперь жительница Китая думает, избавиться ли от бесполезного iPhone, или же оставить его для наследников в качестве необычного “привета” из прошлого с надписью “это была ошибка вашего отца”.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 13:29
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