Компания Kia показала дизайн седана Quoris нового поколения
Компания Kia Motors обнародовала первые официальны фотографии седана Kia K900 нового поколения. Эта модель в России продается под названием Quoris. Дизайн автомобиля разрабатывался в студиях марки в США, а также Южной Корее.
Kia K900 выглядит действительно роскошно. Дизайн получился очень сбалансированным, в нем присутствуют, как геометрические детали, так и плавные линии. Если говорить об экстерьере нового K900/Quoris, то его производитель выполнил в соответствии с концепцией дизайна Gravity of Prestige, который излучает равновесие и роскошь. Спереди имеется радиаторная решетка, состоящая из 176 драгоценных «ячеек». Кроме этого, модель наделили новыми бамперами и передними фарами.
Под капотом Quoris нового поколения находится 3,8-литровый агрегат на 6 цилиндров, способный выдавать 334 лошадиных силы. Также имеется 5-литровая «восьмёрка» на 424 лошадиных силы. Предполагается, что в моторную гамму попадет битурбированный движок на 3,5 литра и 365 лошадиных сил.
Kia K900 выглядит действительно роскошно. Дизайн получился очень сбалансированным, в нем присутствуют, как геометрические детали, так и плавные линии. Если говорить об экстерьере нового K900/Quoris, то его производитель выполнил в соответствии с концепцией дизайна Gravity of Prestige, который излучает равновесие и роскошь. Спереди имеется радиаторная решетка, состоящая из 176 драгоценных «ячеек». Кроме этого, модель наделили новыми бамперами и передними фарами.
Под капотом Quoris нового поколения находится 3,8-литровый агрегат на 6 цилиндров, способный выдавать 334 лошадиных силы. Также имеется 5-литровая «восьмёрка» на 424 лошадиных силы. Предполагается, что в моторную гамму попадет битурбированный движок на 3,5 литра и 365 лошадиных сил.
Автор: Валерия Орлова