Ученые обнаружили клетки, тормозящие аллергические реакции при детской экземе
Американские ученые из Бостонской детской клиники в ходе исследования обнаружили клетки, тормозящие аллергические реакции при детской экземе. Благодаря этому медики создадут естественный тормоз, при аллергической атаке.
Специалисты рассказывают, что экземой страдают около 17% детей. Она может привести к пищевой аллергии и астме. На данный момент заболевание лечиться при помощи стероидных кремов и биологическими препаратами, однако они дорогие и имеют побочные эффекты. Воспаления кожи при экземе вызваны ответом типа 2. Они вызывают Т-хелпер 2 (TH2) и врожденные лимфоидные клетки типа 2 (ILC2s), которые также известны как Tregs. Все это подавляет аллергический ответ.
В ходе исследования Райф Гех провел исследование с двумя отдельными мышиными моделями экземы, воссоздающие отдельный путь, который ведет к аллергическому воспалению кожи. Tregs очистили от крови и кожи и сравнили гены.
Ученые обнаружили повышенную экспрессию ретиноидоподобного сиротного рецептора альфа (RORα) в покрове Tregs по сравнению с кровью мышей. Ученые намерены узнать выражение RORα в коже человека. В случае, если догадки окажутся верными, то это приведет к созданию нового лекарственного препарата. Ученые планируют повысить активность RORα при помощи соединений-антагонистов.
Специалисты рассказывают, что экземой страдают около 17% детей. Она может привести к пищевой аллергии и астме. На данный момент заболевание лечиться при помощи стероидных кремов и биологическими препаратами, однако они дорогие и имеют побочные эффекты. Воспаления кожи при экземе вызваны ответом типа 2. Они вызывают Т-хелпер 2 (TH2) и врожденные лимфоидные клетки типа 2 (ILC2s), которые также известны как Tregs. Все это подавляет аллергический ответ.
В ходе исследования Райф Гех провел исследование с двумя отдельными мышиными моделями экземы, воссоздающие отдельный путь, который ведет к аллергическому воспалению кожи. Tregs очистили от крови и кожи и сравнили гены.
Ученые обнаружили повышенную экспрессию ретиноидоподобного сиротного рецептора альфа (RORα) в покрове Tregs по сравнению с кровью мышей. Ученые намерены узнать выражение RORα в коже человека. В случае, если догадки окажутся верными, то это приведет к созданию нового лекарственного препарата. Ученые планируют повысить активность RORα при помощи соединений-антагонистов.
Автор: Сергей Сидорин