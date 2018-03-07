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Ученые обнаружили клетки, тормозящие аллергические реакции при детской экземе
Американские ученые из Бостонской детской клиники в ходе исследования обнаружили клетки, тормозящие аллергические реакции при детской экземе. Благодаря этому медики создадут естественный тормоз, при аллергической атаке.

Ученые обнаружили клетки, тормозящие аллергические реакции при детской экземе


Специалисты рассказывают, что экземой страдают около 17% детей. Она может привести к пищевой аллергии и астме. На данный момент заболевание лечиться при помощи стероидных кремов и биологическими препаратами, однако они дорогие и имеют побочные эффекты. Воспаления кожи при экземе вызваны ответом типа 2. Они вызывают Т-хелпер 2 (TH2) и врожденные лимфоидные клетки типа 2 (ILC2s), которые также известны как Tregs. Все это подавляет аллергический ответ.

В ходе исследования Райф Гех провел исследование с двумя отдельными мышиными моделями экземы, воссоздающие отдельный путь, который ведет к аллергическому воспалению кожи. Tregs очистили от крови и кожи и сравнили гены.

Ученые обнаружили повышенную экспрессию ретиноидоподобного сиротного рецептора альфа (RORα) в покрове Tregs по сравнению с кровью мышей. Ученые намерены узнать выражение RORα в коже человека. В случае, если догадки окажутся верными, то это приведет к созданию нового лекарственного препарата. Ученые планируют повысить активность RORα при помощи соединений-антагонистов.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 20:00
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