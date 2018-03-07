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AliExpress запустит программу лояльности для покупателей из России
Покупатели из России получат возможность воспользоваться программой лояльности при покупке через сервис AliExpress. Притом функционировать она будет как на последней платформе, так и на Tmall.

AliExpress запустит программу лояльности для покупателей из России

Как передают “Ведомости”, запустить обновление официально представители AliExpress намереваются уже к концу марта, а покупателей разделят на четыре категории. Влиять на статус клиента в итоге будет частота покупок, срочность их доставки и т. д. Наиболее престижным окажется “бриллиантовый” уровень, когда в рамках закрытых распродаж экономия пользователя может достигать показателя в 90%, о чем сообщают представители онлайн-площадки.

До сих пор в России клиентам AliExpress присваивались три категории, но при этом полноценная программа лояльности не функционировала. Цель указанного обновления заключается в том, чтобы таким образом увеличить средний чек покупателей. Кроме того, в компании надеются, что такое поощрение позволит также заметно нарастить число граждан, осуществляющих приобретения по меньшей мере раз в неделю.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 13:39
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