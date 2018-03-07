Британские ученые разработали полностью уничтожающую рак вакцину
Ученые из Британии создали вакцину, помогающую иммунной системе справиться с раковыми клетками. Лекарство разработано только для лечения поражений предстательной железы.
Сотрудники Queen’s University из Белфаста разработали вакцину от злокачественных опухолей, которая вводится с помощью укола. Она рассчитана в первую очередь для молодых представителей сильного пола. Иммунитет после этого будет способен распознавать и уничтожать «врага» при первых появлениях пораженных клеток. Смысл заключается в обучении организма, который после привития пройдет своеобразную тренировку.
В качестве маркера берется часть РНК раковой клетки, она выступает как тренировочная мишень. Первые эксперименты обнадеживают, в течение следующих трех лет препарат будут пробовать на себе мыши, потом дойдет очередь до человека. Большую сложность, на протяжении нескольких лет, вызывала невозможность доставить РНК в иммунную систему. Вещество расщеплялось до попадания в нужное место, теперь его соединение с ферментами сахара пройдет все препятствия на своем пути.
Сотрудники Queen’s University из Белфаста разработали вакцину от злокачественных опухолей, которая вводится с помощью укола. Она рассчитана в первую очередь для молодых представителей сильного пола. Иммунитет после этого будет способен распознавать и уничтожать «врага» при первых появлениях пораженных клеток. Смысл заключается в обучении организма, который после привития пройдет своеобразную тренировку.
В качестве маркера берется часть РНК раковой клетки, она выступает как тренировочная мишень. Первые эксперименты обнадеживают, в течение следующих трех лет препарат будут пробовать на себе мыши, потом дойдет очередь до человека. Большую сложность, на протяжении нескольких лет, вызывала невозможность доставить РНК в иммунную систему. Вещество расщеплялось до попадания в нужное место, теперь его соединение с ферментами сахара пройдет все препятствия на своем пути.
Автор: Северов Андрей