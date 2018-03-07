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«Фабрикантка» Алекса выбирает свадебное платье
Знаменитая «фабрикантка» Алекса опубликовала в своем Instagram фотоснимки, на которых она выбирает свадебное платье. Певица порадовала подписчиков эксклюзивной фотосессией из брендового салона свадебных нарядов.

«Фабрикантка» Алекса выбирает свадебное платье


Алекса намекнула поклонникам на естественное развитие событий в ее личной жизни. Нежные отношения с избранником совсем скоро могут завершиться пышной свадьбой. На фотографиях из салона свадебных платьев артистка выглядит счастливой и в предвкушении торжества. Исполнительница примеряет разнообразные наряды, однако предпочтение отдает все же длинным белым платьям, которые щедро украшены стразами.

«Фабрикантка» Алекса выбирает свадебное платье


Алекса призналась, что просит помощи с выбором платья у своих фанатов. Отзывчивые пользователи Сети незамедлительно засыпали певицу многочисленными комментариями и комплиментами: «С открытой спиной, последнее, просто прелесть», «Оба шикарные!!! Но более девичье, то что розовее)», «Какая же красивая», «Принцесса».

Автор: Элана Ал-Лами
Вчера, 14:00
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