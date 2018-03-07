«Фабрикантка» Алекса выбирает свадебное платье
Знаменитая «фабрикантка» Алекса опубликовала в своем Instagram фотоснимки, на которых она выбирает свадебное платье. Певица порадовала подписчиков эксклюзивной фотосессией из брендового салона свадебных нарядов.
Алекса намекнула поклонникам на естественное развитие событий в ее личной жизни. Нежные отношения с избранником совсем скоро могут завершиться пышной свадьбой. На фотографиях из салона свадебных платьев артистка выглядит счастливой и в предвкушении торжества. Исполнительница примеряет разнообразные наряды, однако предпочтение отдает все же длинным белым платьям, которые щедро украшены стразами.
Алекса призналась, что просит помощи с выбором платья у своих фанатов. Отзывчивые пользователи Сети незамедлительно засыпали певицу многочисленными комментариями и комплиментами: «С открытой спиной, последнее, просто прелесть», «Оба шикарные!!! Но более девичье, то что розовее)», «Какая же красивая», «Принцесса».
Алекса намекнула поклонникам на естественное развитие событий в ее личной жизни. Нежные отношения с избранником совсем скоро могут завершиться пышной свадьбой. На фотографиях из салона свадебных платьев артистка выглядит счастливой и в предвкушении торжества. Исполнительница примеряет разнообразные наряды, однако предпочтение отдает все же длинным белым платьям, которые щедро украшены стразами.
Алекса призналась, что просит помощи с выбором платья у своих фанатов. Отзывчивые пользователи Сети незамедлительно засыпали певицу многочисленными комментариями и комплиментами: «С открытой спиной, последнее, просто прелесть», «Оба шикарные!!! Но более девичье, то что розовее)», «Какая же красивая», «Принцесса».
Автор: Элана Ал-Лами