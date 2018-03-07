Звезда сериала "Дневники вампира" потеряла ребёнка
Актриса Клэр Холт, которая сыграла роль первородного вампира Ребекку Майклсон в сериале «Дневники вампира», рассказа своим подписчикам о личной трагедии. Оказывается, знаменитость потеряла ребенка.
Свой пост в Instagram Холт сопроводила фотографией, которая была сделана за 10 дней перед операцией. Сердце ее малыша перестало биться. Эту фотографию актриса отправила своему возлюбленному, чтобы показать, что с ней все в порядке. Однако на самом деле Холт никогда не чувствовала себя настолько подавленной.
Эта новость стала ударом для поклонников звезды сериала «Дневники вампиров». Актриса не делилась с фолловерами информацией о беременности, но о выкидыше решила сообщить, поскольку ей тяжело пережить трагедию в одиночку.
Свой пост в Instagram Холт сопроводила фотографией, которая была сделана за 10 дней перед операцией. Сердце ее малыша перестало биться. Эту фотографию актриса отправила своему возлюбленному, чтобы показать, что с ней все в порядке. Однако на самом деле Холт никогда не чувствовала себя настолько подавленной.
Эта новость стала ударом для поклонников звезды сериала «Дневники вампиров». Актриса не делилась с фолловерами информацией о беременности, но о выкидыше решила сообщить, поскольку ей тяжело пережить трагедию в одиночку.
Автор: Валерия Орлова