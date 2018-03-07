В Набережных Челнах в подъезде многоэтажки дворник нашел труп женщины
В Набережных Челнах в подъезде одного из домов обнаружен труп женщины. Бездыханное тело увидел дворник во вторник, 6 марта, около 10 часов вечера.
По имеющимся данным, труп женщины лежал в подъезде многоэтажки 18-го комплекса поселка ЗЯБ. На нем отсутствовали видимые следы насильственной смерти. Когда дворник обнаружил бездыханное тело, он сразу сообщил в полицию.
Результаты дактилоскопии показали, что умершая не имела определенного места жительства. Предполагается, что 60-летняя женщина скончалась в 5 часов вечера. Причину смерти покажет вскрытие.
По имеющимся данным, труп женщины лежал в подъезде многоэтажки 18-го комплекса поселка ЗЯБ. На нем отсутствовали видимые следы насильственной смерти. Когда дворник обнаружил бездыханное тело, он сразу сообщил в полицию.
Результаты дактилоскопии показали, что умершая не имела определенного места жительства. Предполагается, что 60-летняя женщина скончалась в 5 часов вечера. Причину смерти покажет вскрытие.
Автор: Валерия Орлова