В Сети обсуждают Кирилла Терешина «руки-базуки» в образе принцессы
Пользователи Сети обсуждают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как обладателя «рук-базук» в образе принцессы. Фотографию в непривычном виде он опубликовал на своей странице в социальной сети.
На опубликованной фотографии Терешин сидит в белом парике на гламурной кровати с балдахином и белым шелковым бельем. Он надел серебристые обтягивающие кожаные штаны. На заднем фоне на подоконнике виднеется фигура ангела.
В комментариях к снимку пользователи высмеяли обладателя «рук-базук» и назвали его сказочной принцессой.
Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин в этом же образе покрыл свое тело золотыми блестками.
На опубликованной фотографии Терешин сидит в белом парике на гламурной кровати с балдахином и белым шелковым бельем. Он надел серебристые обтягивающие кожаные штаны. На заднем фоне на подоконнике виднеется фигура ангела.
В комментариях к снимку пользователи высмеяли обладателя «рук-базук» и назвали его сказочной принцессой.
Ранее сообщалось, что Кирилл Терешин в этом же образе покрыл свое тело золотыми блестками.
Автор: Сергей Сидорин