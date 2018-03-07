В Лицецке в коллекторе на территории парка нашли разложившийся труп
В Липецке был найден разложившийся труп. Он лежал в канализационном коллекторе на территории Сокольского парка.
Сообщается, что на улицу Ушинского прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они быстро установили личность умершего. Им оказался 37-летний мужчина без определенного места жительства.
Более детальная информация не разглашается.
Сообщается, что на улицу Ушинского прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они быстро установили личность умершего. Им оказался 37-летний мужчина без определенного места жительства.
Более детальная информация не разглашается.
Автор: Валерия Орлова