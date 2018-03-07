В Москве безработный мужчина избил и задушил пенсионерку
В Москве в результате произошедшего конфликта безработный мужчина сначала избил, а потом задушил пенсионерку. Об этом предоставляет сведения РЕН ТВ.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что 34-летний безработный местный житель поругался с пожилой соседкой. Причину разногласий между гражданами до настоящего времени не выяснили. Однако мужчина разобрался с пенсионеркой собственными силами. Он сначала нанес удары женщине, а потом и вовсе задушил ее.
По имеющейся информации известно, что подозреваемый изобличен в совершении указанного преступления. Тело пенсионерки отправлено в бюро судмедэкспертизы. Полицейские продолжают расследовать обстоятельства и причины ЧП.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что 34-летний безработный местный житель поругался с пожилой соседкой. Причину разногласий между гражданами до настоящего времени не выяснили. Однако мужчина разобрался с пенсионеркой собственными силами. Он сначала нанес удары женщине, а потом и вовсе задушил ее.
По имеющейся информации известно, что подозреваемый изобличен в совершении указанного преступления. Тело пенсионерки отправлено в бюро судмедэкспертизы. Полицейские продолжают расследовать обстоятельства и причины ЧП.
Автор: Элана Ал-Лами