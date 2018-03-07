В Киеве у метро взорвались две гранаты
В Киеве рядом со станцией метро «Лесная» произошел взрыв двух гранат. Сообщается, что в результате инцидента пострадал как минимум один человек. Об этом рассказа местная полиция.
По имеющимся данным, после взрыва полностью сгорел автомобиль Toyota. Двое злоумышленников оперативно скрылись с места ЧП и отправились в район Броваров. В связи с этим был объявлен план «Перехват» по украинской столице и области.
Гранаты взорвались на Броварском проспекте во время конфликта неизвестных. На место инцидента приезжали специалисты госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также криминалисты. О состоянии здоровья пострадавшего ничего не сообщается.
По имеющимся данным, после взрыва полностью сгорел автомобиль Toyota. Двое злоумышленников оперативно скрылись с места ЧП и отправились в район Броваров. В связи с этим был объявлен план «Перехват» по украинской столице и области.
Гранаты взорвались на Броварском проспекте во время конфликта неизвестных. На место инцидента приезжали специалисты госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также криминалисты. О состоянии здоровья пострадавшего ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова